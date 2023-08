Fahndung nach Tat in Berlin-Reinickendorf Polizei sucht nach brutalem Räuber im Märkischen Viertel

Die Berliner Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen. Er soll am Mittwoch, den 17. Mai 2023, in einer Bankfiliale am Senftenberger Ring in Berlin-Reinickendorf eine Seniorin beraubt haben.

Die 74-Jährige hatte am Tattag gegen 7 Uhr gerade am Automaten Geld abgehoben, als der Mann sie zu Boden stieß. Er entriss ihr EC- und Visa-Karte. Die Frau wurde nicht verletzt.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen so:

etwa 25 bis 35 Jahre alt

schwarzer Vollbart

schwarze Hose

braune Jacke

weiße Mütze

Wer den Mann kennt oder Zeuge der Tat wurde, möge sich bitte bei der Polizeidirektion 1 an der Pankstraße 29 in 13357 Berlin melden – oder unter Telefon (030) 46 64 17 31 31, per Mail dir1k31@polizei.berlin.de, in jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache der Berliner Polizei.