Fahndungsfoto veröffentlicht Fünf 19-Jährige in Friedrichshain angegriffen – Polizei Berlin sucht Verdächtige

Bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen bittet die Berliner Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Freitag veröffentlichten die Beamten ein Standbild einer Frau und eines Mannes. Beide stehen im Verdacht, fünf Menschen angegriffen und verletzt zu haben.

Zu der Tat kam es den Angaben nach am 22. Oktober gegen 0.30 Uhr vor einem Imbiss in der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. Auf dem Gehweg vor dem Lokal sollen die Verdächtigen auf drei 19-jährige Frauen und zwei ebenfalls 19 Jahre alte Männer eingeschlagen und -getreten haben.

Die beiden Männer erlitten dabei Verletzungen an Kopf und Rumpf, die ambulant vor Ort behandelt wurden. Die Frauen erlitten Kopf- und Beinverletzungen, die nicht ärztlich versorgt werden mussten.

Die Polizei sucht nun Menschen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 46 64-57 43 00 (während der Bürodienstzeit) und (030) 46 64-57 11 00 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail an dir5k43@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle können sich Zeugen wenden. (Tsp)