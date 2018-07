Wegen einer Fahrbahnabsenkung ist in Moabit die Heidestraße gesperrt worden. Auch die nördliche Ausfahrt des Tiergartentunnels an der Heidestraße ist gesperrt worden. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Abend mit. Befürchtet wird, dass die Fahrbahn der Heidestraße aufgrund einer benachbarten Baustelle einstürzt.

Die Heidestraße sei zwischen Sellerstraße und Minna-Cauer-Straße in beiden Richtungen nicht befahrbar, hieß es. Später hieß es, die komplette Strecke zwischen Fenn- und Invalidenstraßen sei dicht. Die BVG meldete, dass der Busverkehr zwischen Hauptbahnhof und Fennstraße wegen der Fahrbahnabsenkung eingestellt worden sei. Betroffen ist die Linie 142.

An der Heidestraße befindet sich Großbaustellen für ein neues Wohngebiet. Ob die wichtige Straße, die über den Tiergartentunnel das Zentrum mit Berlins Norden verbindet, auch am Dienstag gesperrt bleiben muss, blieb am Dienstagabend zunächst unklar. Sollte die Sperrung anhalten, könnte das zu massiven Verkehrseinschränkungen führen. Tsp