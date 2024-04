Tagesspiegel Plus Fahrer kam mit Verletzungen in Klinik : Auto bleibt in Pollern am Berliner Oranienplatz stecken

In der Nacht zu Sonntag ist ein Autofahrer in die Begrenzungspoller am Oranienplatz in Kreuzberg gefahren. Feuerwehrkräfte mussten den Wagen mit einem Kran bergen.