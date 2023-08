Fahrer schlief noch im Führerhaus  Zwei Lkw in Berlin-Marzahn angezündet

Zwei Lastwagen haben in der vergangenen Nacht in Berlin-Marzahn gebrannt. Das berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen gehe man von schwerer Brandstiftung aus.

Laut Polizei habe zunächst der Sattelauflieger eines Lastwagens in der Raoul-Wallenberg-Straße gebrannt. Ein 22-Jähriger hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand vollständig löschen konnte. Nur 20 Minuten später meldete ein Zeuge einen weiteren Brand an einem anderen Lastwagen in der gleichen Straße.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte den 49-jährigen Fahrzeugführer des Sattelzuges vor, der im Führerhaus schlief. Er wurde rechtzeitig von den Feuerwehrkräften geweckt und blieb unversehrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)