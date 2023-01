Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Gestohlenes Auto in Berlin-Hellersdorf wiedererkannt

Zwei Zeugen haben in Berlin-Hellersdorf das gestohlene Auto einer Bekannten wiedererkannt und verfolgt. Drei Insassen des gestohlenen Autos im Alter von 17, 28 und 34 Jahren wurden schließlich vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Zeugin und ein Zeuge hatten das Auto am Samstagmittag auf der Frankfurter Allee bemerkt und die Verfolgung aufgenommen. Der 34-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Zudem fanden die Polizisten bei ihm ein Messer, Drogen und einen Schlüssel zu einem Auto, das ebenfalls bei einem Einbruch gestohlen wurde.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen der 34 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge Beweismittel zu einem Einbruch in einer Pflegeeinrichtung am 3. Januar gefunden. Außerdem führten die Durchsuchungen zu dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Nach einer Blutentnahme des 34-Jährigen wurden alle drei Insassen des Autos wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels dauern an. (dpa)

Zur Startseite