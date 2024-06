Fahrer war offenbar betrunken Auto überschlägt sich in Berlin-Wedding

In der Nacht zu Montag hat ein Autofahrer in Berlin-Wedding die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich überschlagen. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach sei der 45-Jährige kurz vor zwei Uhr nachts auf der Damarastraße in Richtung Swakopmunder Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich mit drei „ordnungsgemäß geparkten Autos“ zusammengestoßen ist.

Dabei hat sich das Auto des Mannes laut Polizei überschlagen und blieb auf dem Dach lieben. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den verletzten Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sie stellten fest, dass der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte die Ermittlungen aufgenommen. (Tsp)