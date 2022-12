Fahrerin erleidet Schock 21-Jährige in Berlin von Tram angefahren und schwer verletzt

Eine Frau ist in Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Die 21-Jährige überquerte am Freitagabend an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee die Gleise, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Sie hat demnach „vermutlich bei Rot“ eine Fußgängerampel passiert. Eine Tram der Linie 6 in Richtung Hackescher Markt erfasste die Fußgängerin.

Die Frau stürzte zu Boden und kam mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die 31-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt. Der Straßen- und Schienenverkehr blieb an der Unfallstelle für rund eine Stunde unterbrochen. (dpa)

