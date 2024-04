Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf ist ein 63-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Wie die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, brannte es am Mittwochabend im Kummerower Ring. Anwohner meldeten Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Stock.

Feuerwehrleute entdeckten während des Einsatzes einen bewusstlosen Mann in der Küche, den sie zunächst reanimieren konnten und anschließend in ein Krankenhaus brachten. Dort starb der 63-Jährige am Morgen.

Die übrigen Mieter mussten das Wohnhaus aufgrund des Rauches kurzzeitig verlassen.

Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung als Ursache ausgegangen, teilte die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)