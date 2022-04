Für eine Anfahrt auf zwei Rädern wird ausdrücklich empfohlen, dürfte manchem Freizeitradler aber noch zu frisch sein an diesem Wochenende. Doch auch wer sich mit S-Bahn, U-Bahn, zu Fuß oder gar mit dem Auto dem ehemaligen Flughafen Tempelhof nähert, wird Zugang erhalten zum Fahrradfestival VELOBerlin 2022.

Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie, präsentieren am Sonnabend und Sonntag (jeweils von 10 bis 18 Uhr) rund 200 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Rad. Auf zwei Bühnen gibt es Diskussionen rund um Mobilität der Zukunft und Nachhaltigkeit, aber auch leichtere Unterhaltung Shows, Rekordversuche und Live-Interviews. Erwartet wird zum Beispiel der "deutsche Forrest Gump" Jonas Deichmann, der die Welt laufend, radelnd und schwimmend umrundet hat.

Die Velo Berlin versteht sich als Festival, bei dem die Veranstalter Unternehmen, Fachpublikum und Radinteressierte zusammenbringen möchten. Die meisten Aussteller präsentieren sich im Flughafengebäude. Der Zugang erfolgt hier über Hangar 5 (Tempelhofer Damm, 12101 Berlin) oder über das Tempelhofer Feld. Auf der Freifläche am Hangar gibt es Renn- und Teststrecken für Räder.

Der Tagesspiegel präsentiert auf der VELOBerlin das Segment VELOKids, wo Kinder nicht nur leichte Spezialräder wie BMX ausprobieren können, sondern auch andere gute Gelegenheiten für Bewegung finden: Beim Laufradrennen, dem Bungee Trampolin und einigem mehr. Auch können Kinder hier Fahrsicherheit und Geschicklichkeit trainieren.

Karten gibt es nur noch am Freitag (8. April) im Online-Vorverkauf für 9 Euro. Am Sonnabend und Sonntag (9. Und 10. April) jeweils 12 Euro. Das Ticket für beide Festivaltage kostet im Vorverkauf 12 Euro, am Wochenende 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten – in Begleitung eines Erwachsenen – freien Eintritt.

Was das leidige Corona-Thema angeht, gelten gemäß geltender Infektionsschutzverordnung keine Zugangsbeschränkungen oder Auflagen mehr. Allerdings empfehlen die Veranstalter aus Sorge für die Mitmenschen einen vorherigen Selbsttest zu machen und „dringlichst“ eine FFP2-Schustzmaske zu tragen.