Fahrradstreife nimmt Verfolgung auf Mann flüchtet in Berlin mit manipuliertem E-Bike vor der Polizei

Ein 22-Jähriger hat sich in Berlin-Lichtenberg eine Verfolgungsfahrt mit einer Fahrradstreife geliefert. Wie die Polizei mitteilte, fiel der E-Bike-Raser den Beamten am Mittwochnachmittag in Karlshorst auf. Er soll mit einem offenbar manipulierten Rad und untypischer Geschwindigkeit auf dem Gehweg in der Dönhoffstraße gewesen sein, ohne in die Pedale zu treten.

Als die Polizisten ihn zum Anhalten aufforderten, ergriff der 22-Jährige die Flucht. Dabei soll er die Kreuzung Treskowallee/Rheinstraße bei Rot überquert haben und auf dem Gehweg der Treskowallee weitergefahren sein, wobei ihm Fußgänger ausweichen mussten. Schließlich missachtete er eine rote Fußgängerampel an der Marksburgstraße, sodass Fahrzeuge anhalten mussten. Unterwegs habe er sich seines Rucksacks entledigt, hieß es von der Polizei.

Im Bereich der Waldowallee/Rolandseck stoppte die Fahrradstreife den 22-Jährigen. Nachdem er versucht hatte, zu Fuß zu flüchten, wurde er festgenommen.

In seinem Rucksack fand die Polizei geringe Mengen Betäubungsmittel. Ein Drogen-Schnelltest ergab laut Behörde, dass der Mann auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er kam vorübergehend in ein Gewahrsam. Die Polizei beschlagnahmte das E-Bike. (Tsp)