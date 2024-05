Fairer Wettbewerb, mehr Transparenz Was Berliner zum neuen Taxi-Festpreis wissen müssen

Keine bösen Überraschungen mehr: Wer in Berlin ein Taxi bestellt, weiß künftig bereits vor Fahrtbeginn, wie teuer die jeweilige Fahrt sein wird.

Der Berliner Senat hat am Dienstag eine entsprechende Änderung der sogenannten „Verordnung über Beförderungsentgelte im Taxenverkehr“ beschlossen. Taxiunternehmen dürfen in naher Zukunft Festpreise für vorab gebuchte Fahrten anbieten.

Taxiunternehmen hoffen auf mehr Wettbewerb

Leszek Nadolski, Vorsitzender der Berliner Taxiinnung, begrüßte den Schritt. „Wir haben lange gewartet und sind sehr zufrieden mit der Änderung“, sagte er. Sie sorge für mehr Wettbewerb, weil Taxiunternehmen jetzt die Chance hätten, mit Fahrdienstvermittlern wie Uber, Bolt oder Share Now zu konkurrieren.

Bei diesen Unternehmen können Kunden schon länger vorab sehen, wie viel sie für die geplante Fahrt zahlen müssen. Staus, Behinderungen oder Umwege während der Fahrt haben nach der Buchung keinen Einfluss mehr auf den Preis.

Die Einführung von Festpreisen könne allerdings nur ein erster Schritt zu mehr Wettbewerb sein, sagte Nadolski. Um es tatsächlich mit den Fahrdienstvermittlern aufnehmen zu können, müssten auch Mindestpreise für gemieteten Fahrzeuge beschlossen werden. Hier lägen Uber und Co. teilweise deutlich unter den Preisen, die Taxiunternehmen zahlen müssten, sagte er.

Die Fahrdienstvermittler standen zuletzt in der Kritik, weil viele Fahrzeuge ohne Genehmigungen auf Berlins Straßen unterwegs waren. Der Senat sperrte ein Viertel aller Mietwagen-Fahrzeuge, die auf den Plattformen angeboten werden. Zuvor hatte das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten mehr als 8.900 Fahrzeuge überprüft.

Kunden profitieren von transparenten und stabilen Preisen

Neben den Taxiunternehmen profitieren auch Kunden von der geänderten Verordnung. Der größte Vorteil für sie sei die neu hergestellte Preistransparenz. „Wir können jetzt Preise anbieten, bei denen der Kunde von Anfang an weiß, was er am Ende der Fahrt bezahlen muss.“

Weiterhin vorteilhaft für Kunden: Der Festpreis bewegt sich in einem vorgeschriebenen Tarifkorridor. Der Preis für Taxifahrten werde dadurch zwar nicht günstiger, bleibe aber mehr oder weniger stabil, sagte Nadolski. Er setzt sich aus einer Grundgebühr und einem Preis pro Kilometer zusammen, hängt also vom Start- und Zielpunkt der jeweiligen Fahrt ab. Während die Grundgebühr mit 4,30 Euro immer gleich hoch ist, variiert der Kilometerpreis je nach Fahrtlänge. So zahlen Kunden bei Fahrten unter drei Kilometern 2,80 Euro, bei Fahrten über acht Kilometern 2,10 Euro pro Kilometer.

10 Kilometer Taxifahrt kostet mindestens 26,46 Euro und maximal 35,28 Euro.

Der Preis, der sich aus diesen beiden Komponenten ergebe, sei ein Referenzpreis, sagte Nadolski. Von ihm könnten Taxifahrer dann um maximal 20 Prozent nach oben und zehn Prozent nach unten abweichen. Eine zehn Kilometer lange Fahrt koste demnach mindestens 26,46 Euro und maximal 35,28 Euro.

Fahrten vom BER sind ausgenommen

Die Änderung der Verordnung wird am Tag nach Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft treten. Nadolski rechnet damit, dass dies in der nächsten Woche der Fall sein wird. Vonseiten der Taxiunternehmen werde dann allerdings noch eine Umstellung der Taxameter nötig. Sie könnte einige Zeit in Anspruch nehmen. Spätestens ab dem 1. Juli sollten die Umstellungen aber abschlossen sein, sagte er.

Außerdem wichtig für Kunden: Die Neuregelung gilt ausschließlich für Fahrten, die vorab telefonisch oder per App bestellt werden, und ist auf das Stadtgebiet Berlins beschränkt. Aktuell ausgenommen sind Fahrten vom Flughafen BER nach Berlin. Um die Festpreis- und Tarifkorridorregelungen auch hier einzuführen, seien noch „umfassende Klärungen mit der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg GmbH und mit dem Landkreis Dahme-Spreewald erforderlich“, teilte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) am Dienstag mit. Mit beiden Akteuren sei man aktuell im engen Austausch. (mit dpa)