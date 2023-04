Fake-Werbeplakate gegen die Bundeswehr Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit Berliner Adbusting

Im Juni 2019 rollte Frieda Henkel im Neuköllner Schillerkiez ein grün gemustertes Plakat mit großen weißen Buchstaben aus. Darauf stand: „Kein Dienst an der Waffe geht ohne Waffe!“ Darunter prangten das Logo der Bundeswehr – ein weißes Kreuz auf blauem Grund – und in weißer Schrift auf pinkem Hintergrund die Worte: „Adbusting ist Meinungsfreiheit“. Ob diese Aussage so stimmt, darüber wird nun womöglich das Bundesverfassungsgericht entscheiden.