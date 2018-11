Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) hat nach Medienberichten einen Informanten in der Fussilet-Moschee gehabt, die auch der Attentäter vom Breitscheidplatz besucht hatte. Nach Informationen von RBB, „Berliner Morgenpost“ und dem Politikmagazin „Kontraste“ führte eine Anti-Terror-Dienststelle des LKA die V-Person in der mittlerweile geschlossenen Moschee. Deren Existenz ergebe sich aus einem Schreiben der Polizei an die Innenverwaltung vom 9. Januar 2017, heißt es in den Medienberichten. Ob und inwieweit diese Person Kontakt zu dem Attentäter Anis Amri hatte, ist unklar.

Ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung wollte sich nach dem Bericht „zu möglichen Vertrauenspersonen“ nicht äußern. Auch die Berliner Polizei erteilte demnach dazu keine Auskunft. Bekannt ist, dass V-Leute des LKAs Nordrhein-Westfalen, des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz in der Moschee verkehrten.

Am Freitag werden im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses der damalige Polizeipräsident Klaus Kandt und der noch amtierende LKA-Leiter Christian Steiof vernommen. Die Grünen-Fraktion kündigte dem Bericht zufolge an, diese auch zu der bisher unbekannten V-Person zu befragen. Bislang sei der Untersuchungsausschuss nicht über die Existenz der V-Person des LKA informiert worden.

Der islamistische Attentäter Amri war im Dezember 2016 mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast, hatte zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Es war der bislang schwerste islamistische Anschlag in Deutschland. Er wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen. (dpa)