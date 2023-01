Familie ungefiltert Ein Podcast für Eltern zum Wohlfühlen

Der Podcast „Eltern ohne Filter“ ist eine jener Sendungen, die man entspannt beim Abwaschen hören kann und dabei das gute Gefühl hat, nicht die einzige Person zu sein, die das Familienleben nicht mit Leichtigkeit wuppt. Ruhige Gitarrenmusik untermalt die rund einstündigen Features, für die Kathrin Hasselbeck, Ruslan Amirov, Schlien Gollmitzer und Kristina Weber jede Folge einen Gast einladen.

Die vier sind Redakteur:innen beim Bayerischen Rundfunk (BR), die Sendung läuft einmal im Radioprogramm von Bayern 2. Aber auch anderswo kann man sie hören, zum Beispiel auf der BR-Homepage oder bei einschlägigen Podcast-Anbietern wie Spotify und Apple Music.

Ehrliche Geschichten aus dem Alltag

Die Gäste von „Eltern ohne Filter“ kommen aus ganz Deutschland. Sie erzählen ehrlich und ungefiltert vom Familienleben und seinen Herausforderungen. Wie ist es, früh verwitwet zu sein oder geschieden im Wechselmodell zu leben? Als Mutter Depressionen oder Krebs zu haben, ein Schreibaby zu bekommen oder stark übergewichtig zu sein? Wie lebt es sich als schwules Väterpaar und wie kann man eigentlich eine traumatische Geburt gut verarbeiten? Hört man die jeweilige Podcastfolge, bekommt man davon einen Eindruck.

Die Podcaster lassen hauptsächlich ihre Gäste erzählen, nur ab und zu fragen sie nach oder schildern in kurzen Einspielern Gedanken, die der jeweilige Gast in ihnen angestoßen hat. Denn die vier Sendungsmacher:innen sind selbst auch Eltern und nehmen aus jedem Gespräch etwas mit für das eigene Familienleben. In der aktuellen Folge berichtet Gast Christine Buckenmaier davon, wie es ist, mit Anfang 30 plötzlich den eigenen Vater pflegen zu müssen – und nebenbei ein Kind zu betreuen.

Auch auf Instagram ist „Eltern ohne Filter“ aktiv. Kathrin, Ruslan, Kristina und Schlien laden die Hörerschaft dort mit Rubriken wie „Das habe ich mir anders vorgestellt“, „Wie macht ihr das denn?“ und „Geht’s nur mir so?“ dazu ein, sich an Diskussionen zu Familienthemen zu beteiligen. Immer mit dem Ziel, schwierige Themen aus der Tabuzone zu holen. Denn die Podcaster sind davon überzeugt, dass es vor allem mehr Ehrlichkeit braucht. Damit nicht so viele Eltern das Gefühl haben, sie selbst bekämen das mit dem Familienleben schlechter hin als andere.

Zur Startseite