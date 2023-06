Familienstreitigkeiten eskalieren 20-Jähriger in Berlin-Neukölln mit Messer attackiert und verletzt

Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Neukölln von einem Bekannten mit einem Messer attackiert worden. Dabei erlitt der junge Mann Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht, sowie am Hinterkopf, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der 20-Jährige war offenbar in Folge eines Gesprächs mit einem 19-Jährigen von diesem angegriffen worden. Die Tat soll sich kurz vor 1 Uhr in einem Hofdurchgang an der Siegfriedstraße ereignet haben.

Motiv für die Attacke in der Nacht zum Samstag waren laut Angaben der Polizei Familienstreitigkeiten. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Angreifer verschwand zunächst vom Tatort, meldete sich am Morgen jedoch bei einem Polizeiabschnitt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa, Tsp)