Fantastische Ideen, gescheiterte Projekte Verkehrsmittel, die in Berlin keine Zukunft haben

Es gibt in Berlin Busse, Bahnen, ein paar Fähren und sogar eine Seilbahn. Das sollte reichen für die Fastviermillionenstadt – denkt man. Doch Ingenieure tüfteln unverdossen neue Ideen aus: Menschen und Lasten sollen mit Schallgeschwindigkeit durch Röhren geschossen werden, mit Drohnen durch die Lüfte fliegen oder in autonomen Gondeln fahren. Ein Überblick über fantastische Ideen und gescheiterte Projekte.

1 Ottobahn – das Gondelsystem

Weitgehend unbekannt ist die Ottobahn. Damit sich das ändert, hat das 2019 in München gegründete Start-up kürzlich einigen Fachleuten der BVG ihr Konzept vorgestellt: Die Ottobahn ist ein auf Schienen geführtes Gondelsystem, das in fünf bis zehn Meter Höhe über der Straßen automatisch „operieren“ soll, wie es die bayerische Architektenkammer formulierte. Wenn der Fahrgast aussteigen will, wird seine Gondel an Seilen zu Boden gelassen. Bahnhöfe gibt es nicht, auch keinen Fahrplan. Im Münchener Vorort Taufkirchen will Ottobahn (benannt tatsächlich nach König Otto I.) eine 900 Meter lange Teststrecke bauen, und zwar in einem Oval mit fünf Kabinen und bis zu Tempo 60.

Nur eine Vision: Die Bögl-Bahn vor dem Berliner Hauptbahnhof © GRAFT Architekten

Vor knapp zwei Jahren wurden mit Ministerbesuch und Medienrummel der Start und die Baugenehmigung vom Landratsamt gefeiert. Vor drei Wochen schrieb die „Süddeutsche Zeitung“: „Die Teststrecke ist immer noch ein Acker.“ Tatsächlich ist nach dem Aufstellen eines Bauschildes auf einer Wiese nichts geschehen. Nie nach Berlin gedrungen ist die Vision des Unternehmens für eine Fern-Ottobahn, die in 2,5 Stunden von München nach Berlin fahren soll, und zwar „ohne Umsteigen“, wie das Onlineportal „Utopia“ 2021 berichtete.

2 Magnetschweben – Bögl-Bahn

Bögl ist ebenfalls aus Bayern, das Bauunternehmen ist fast 100 Jahre alt. Bögl baute vor 25 Jahren zum Beispiel die gigantische Produktionshalle für den Cargolifter. Das war das grandios gescheiterte Projekt mit dem Schwerlast-Zeppelin. Heute ist in der Halle ein Bade-Freizeipark (Tropical Islands). In China baute Bögl damals die Stützen für den chinesischen Transrapid, der Firmenchef verliebte sich dabei in die Technik. 2016 warb Bögl dann in Berlin für sein TSB, das Transportsystem Bögl. Das TSB ist ein Transrapid, nur langsamer. Die Bögl-Bahn sollte von Rudow zum BER schweben, ein ehemaliger Flughafenchef fand die Idee gut, wie der Tagesspiegel berichtete. Die Berliner Verkehrsverwaltung weniger: „Zu teuer, zu sehr isolierte Verkehrsart, zu hoher Energieverbrauch, zu hohe Lärmimmissionen, zu starker Eingriff in das Stadt- und Landschaftsbild“, wie es hieß. Mit 160 km/h will Bögl auf seiner Betonschiene schweben, nicht mit Tempo 400 bis 500 wie einst beim nie gebauten Transrapid von Berlin nach Hamburg. 200 Millionen Euro Steuergeld flossen, dann wurde das Transrapid-Projekt beerdigt. 2006 beförderte der Unfall auf der Teststrecke im Emsland mit 23 Toten das System in Deutschland endgültig ins Aus. Neben dem Fernbahnhof Spandau ist bis heute die freigehaltene Trasse zu erkennen. Zuletzt hatte Bögl seine Bahn für den Containertransport im Hamburger Hafen ins Gespräch gebracht. TSB, so Bögl auf der Internetseite, seit „leise, platzsparend, emissionsarm, flexibel und zuverlässig“.

3 Hyperloop – die Röhre

Doppelt so schnell wie der Transrapid will der Hyperloop sein. Wikipedia erklärt: „Ein in der Entwicklung befindliches Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem, bei dem sich Kapseln in einer weitgehend luftleeren Röhre in Magnetfeldern, wie beim Transrapid gleitend, mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegen.“ Die Idee stammt vom US-Unternehmer Elon Musk, der gerade zeitgleich Twitter ruiniert und ein Autowerk in Brandenburg hingestellt hat.

So sollen Fahrgäste durch die Röhre rauschen © picture alliance / dpa

2013 formulierte Musk den Plan, dass eine solche Röhre auf Strecken bis zu 1200 Kilometern deutlich schneller und umweltfreundlicher sei als das Flugzeug und billiger als die Bahn. „Kurz nach Veröffentlichung wurden seine finanziellen und technologischen Annahmen bezweifelt“, schreibt Wikipedia weiter. Das hinderte die Berliner CDU nicht, einen Gesetzentwurf zu formulieren: „Das Land Berlin fördert aktiv die Erforschung, Entwicklung und Implementierung von Lufttaxis, Drohnentechnologien und Hochgeschwindigkeits-Transportsystemen, um innovative Mobilitätsoptionen in der Stadt zu schaffen.“ Auch auf der Berliner Fachmesse Innotrans (der weltweit größten in Sachen Schienenverkehr) stellte im vergangenen Jahr die Firma Hardt ihren Hyperloop vor. Zudem gab es mit der „Hyperloop-Konferenz“ die erste internationale Konferenz zum Thema Hochgeschwindigkeitsverkehr weltweit, wie die Innotrans mitteilte. Mittlerweile wurde bei Versuchen in einer 500-Meter-Röhre eine Geschwindigkeit von 172 km/h erreicht. Bayern hat im Juli dieses Jahres immerhin eine 24 Meter lange Röhre fertiggestellt, und zwar in Ottobrunn bei München. Das ist 17 Fahrradminuten entfernt von der Ottobahn-Teststrecke.

4 Senkrechtstarter – Lufttaxis

Im Himmel über Berlin ist viel Platz. Lufttaxis stehen ebenfalls auf der Wunschliste der CDU, gemeint ist in der Regel ein Zwischending aus Hubschrauber und Flugzeug, das „euch auf Abruf wie ein Taxi von A nach B bringen wird“, wie der Autovermieter Sixt schon mal prophezeit.

Der Berliner Regierende möchte Flugtaxis und Hyperloops fördern. © Gestaltung: Tagesspiegel/Schneider | imago images (2), freepik

Da das Lufttaxi senkrecht nach oben starten soll, sei es großstadttauglich. Schwieriger könnte es bei der Landung werden: Nicht, dass da ein Auto, ein Hund oder sonst was dem Taxi im Wege steht. Als realistischer werden derzeit Frachtdrohnen eingeschätzt, die verderbliche Produkte wie Medikamente oder Blutkonserven transportieren. 2021 war in Berlin ein Test für den Transport zwischen einem Krankenhaus und einem Labor angekündigt worden. DHL und Amazon haben ihre Drohnenpläne wieder beerdigt.

5 In der Luft – Seilbahn

Die einzige Berliner Seilbahn schwebt in Marzahn, sie wurde 2017 als Attraktion der Internationalen Gartenschau von der international agierenden Firma Leitner gebaut und wird seitdem auch von Leitner betrieben. Sie verbindet den U-Bahnhof Kienberg (U5) und die Marzahner Gärten der Welt. Mehrfach war gefordert worden, dass die Seilbahn in den Berliner ÖPNV-Tarif integriert und von der BVG übernommen wird. Die BVG lehnte dankend ab.

Seit 2017 fährt die Leitner-Seilbahn in Marzahn zu den Gärten der Welt © imago images/Frank Sorge

Argument: nur nicht noch ein Verkehrsmittel. In den vergangenen Jahren hatten sämtliche Berliner Parteien die unterschiedlichsten Ideen für weitere Seilbahnen artikuliert. Die CDU wollte Kladow mit Wannsee verbinden, die FDP forderte fünf Strecken, zum Beispiel auf das Tegeler Flugfeld, von Kladow zum Rathaus Spandau oder vom Hansaplatz zum Potsdamer Platz – über den Tiergarten also. Die SPD wollte vom Müggelsee über die Müggelberge und die Dahme bis Grünau gondeln, der damalige Linken-Bürgermeister von Pankow, Sören Benn, möchte mit Seilbahnen die Neubaugebiete im Blankenburger Süden anbinden. Und die AfD präsentierte den Vorschlag Märkisches Viertel – statt der geplanten U-Bahn. Nur die Grünen hatten keinen Wunsch, die damalige grüne Verkehrssenatorin Regine Günther präsentierte stattdessen eine lange Liste von Fakten, die gegen Seilbahnen in Berlin sprechen.

In zwölf Jahren feiert die Eisenbahn in Deutschland den 200. Geburtstag – und ist ihrer Zeit weit voraus. Das DB Museum in Nürnberg zeigt noch bis Dezember die Ausstellung „Futurails – 200 Jahre kuriose Eisenbahnerfindungen“. Es ist die Geschichte von Wegen und Irrwegen, die herkömmliche Eisenbahn zu ersetzen. Selbstbewusstes Fazit der Ausstellungsmacher: „Keines dieser Systeme hat es bisher geschafft.“