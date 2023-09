Tagesspiegel Plus Exklusiv Fast 800.000 verkaufte Abos in Berlin : In welchen Bezirken die meisten Deutschlandtickets gekauft werden

Die Verkaufszahlen des Deutschlandtickets in Berlin und Brandenburg gehen immer weiter in die Höhe. Eine neue Auswertung zeigt, in welchen Bezirken die Verkaufszahlen hoch sind – und wo nicht.