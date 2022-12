Tagesspiegel Plus Faxe gingen an Berliner Bezirke : Landeswahlleiter will Strafanzeige wegen gefälschter Kandidatenrücktritte erstatten

Im Vorfeld der Berliner Wiederholungswahl erhalten die Bezirke mehrere gefälschte Rücktrittserklärungen von Kandidaten. Landeswahlleiter Stephan Bröchler reagiert.