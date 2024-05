FDP-Politiker verlässt Bezirksparlament Kreuzberg aus Protest „Frieda e.V.“ soll trotz Antisemitismus-Vorwürfen neuen Vertrag erhalten

In Berlin-Kreuzberg gibt es weiter hitzige Diskussionen um Antisemitismusvorwürfe beim gekündigten „Frieda-Frauen*zentrum“, einem Trägerverein zweier Jugendeinrichtungen. Am Mittwochabend eskalierte die Situation in der Bezirksverordnetenversammlung: Linke und Grüne lehnten eine Resolution der FDP ab. Daraufhin verließ FDP-Politiker Michael Heihsel aus Protest den Saal. In seiner Resolution hatte Heihsel gefordert, das Bezirksamt möge die Kündigung des Zentrums als „notwendige und richtige Konsequenz“ bewerten.