Trotz Wahlniederlage 2023 Berlins FDP-Vize Sebastian Czaja will 2026 als Spitzenkandidat antreten

Herr Czaja, die Berliner FDP will sich zeitnah ein neues Grundsatzprogramm geben. Warum ist das notwendig?

Es ist wichtig, immer mal wieder eine Verortung vorzunehmen und zu gucken, wie die Programmatik in der Lebenswirklichkeit, im Alltag reflektiert werden kann. Welche Vorstellung haben wir in den nächsten Jahrzehnten von der Stadt? Das ist natürlich auch ein Learning aus der verlorenen Wiederholungswahl im Februar 2023.