FDP-Vorschlag für die Hauptstadt Die Berliner Verwaltung soll in Zukunft auch auf Englisch arbeiten

Die Berliner Verwaltung soll nach dem Willen der FDP in Zukunft zweisprachig arbeiten und Informationen, Sprechstunden und Formulare auch auf Englisch anbieten. In einem Antrag der Fraktion heißt es, dass Englisch in „sämtlichen Verwaltungsbereichen“ als „ergänzende Verkehrssprache“ etabliert werden soll. Die Sprachkenntnisse der Beschäftigten sollen gefördert werden, „damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Selbstständige in allen relevanten Bereichen der Verwaltung auf Wunsch auch in englischer Sprache kommunizieren können“.

