Wenn sich die Prominenz der Filmbranche auf roten Teppichen tummelt, die Kinosäle vor Fülle fast platzen und ein kleiner goldener Bär begehrt wird, ist es wieder soweit: Vom 20. Februar bis 1. März 2020 soll die nächste Berlinale stattfinden.

Doch wenige Monate vor dem Beginn des Filmfestivals gibt es einige Probleme, welche die Organisatoren lösen müssen: So ist es nach dem Abgang von Dieter Kosslick das erste Festival unter der neuen Leitung von Programmleiter Carlo Chatrian und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Das Duo steht vor einer großen Aufgabe: Sie organisieren das 70. Jubiläum der Filmspielen.

Kinosäle brechen weg

Ausgerechnet jetzt steckt die Berlinale mitten in einem Umbruch: So droht dem Kino Cinestar im Sony-Center eine Schließung. Das Kino am Potsdamer Platz hatte sich seit der Eröffnung des Sony-Centers im Januar 2000 zu einem der gefragtesten Premierenkinos der Stadt entwickelt, die Stars gaben sich dort zeitweise die Klinke in die Hand, bejubelt von ihren Fans – ein vertrautes Bild, von dem man sich möglicherweise bald verabschieden muss.

Es gehört zu einem der traditionellen Orten des Festivals – und eine Schließung würde erhebliche Einbuße an Abspielmöglichkeiten bedeuten. Auch bei der Berlinale im vergangenen Februar wurden dort wieder Filme aus den Sektionen Panorama und Forum gezeigt. Dass die Cinestar-Säle im Sony Center wegbrechen, war absehbar, seit die Cinemaxx-Kette die Cinestar-Kinos aufgekauft hat.

Man hoffte allerdings noch, zumindest für das kommende Festival die Säle bespielen zu können. Daraus wird nun wohl nichts, heißt es nach Informationen der Morgenpost – bis Mitte Januar sollen die Säle geräumt werden.

Hauptsponsoren gehen aus

Als nächstes Problem sollen für die nächste Berlinale zwei Hauptsponsoren abspringen. Laut Informationen der B.Z. werden der Uhrenhersteller Glashütte und dem chinesischen Luxusgüterkonzern Tesir das Festival nicht mehr unterstützen. Der Uhrenhersteller Glashütte teilte auf Anfrage der B.Z. mit, dass die Kooperation „wie zu Vertragsbeginn vereinbart“ 2019 ausgelaufen sei.

Video 03:54 Min. Letzte Berlinale mit Dieter Kosslick

Dadurch drohe ein Ausfall von über eine Million Euro – Service -und Sachleistungen nicht inbegriffen. Ersatz soll noch nicht gefunden worden sein. Die Berlinale versucht dennoch Zuversicht auszustrahlen. Langjährige Hauptsponsoren wie Audi, L’Oréal und ZDF seien weiterhin dabei. Verhandlungen mit neuen Interessenten liefen ebenso.

Ein Stripper-Musical im Keller

Neben wegfallenden Kinosälen gibt es einen Konkurrenten mitten im Berlinale-Palast: Das Club Theater am Potsdamer Platz ist traditioneller Veranstaltungsort für die Eröffnungs- und Abschluss-Party. Ab 19. Januar 2020 soll hier das Stripper-Musical „Magic Mike Live“ laufen.

Mehr zum Thema Aus der Kinotraum Cinestar im Sony-Center droht Schließung

Das ehemalige „Adagio“ wird laut Veranstalter zu diesem Zweck aufwändig umgebaut. Ob dort dann trotzdem im Namen der Berlinale gefeiert werden kann, ist fraglich.