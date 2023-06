Fenster von Arztpraxis eingeschlagen Berliner Polizei nimmt drei mutmaßliche Einbrecher in Charlottenburg fest

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die 33, 32 und 31 Jahre alten Männer sollen zuvor versucht haben, in eine Arztpraxis an der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg einzubrechen, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen nach soll das Trio gegen 1.30 Uhr ein Fenster der Arztpraxis eingeschlagen haben, um ins Innere zu gelangen. Ein Anwohner hörte jedoch ein lautes Klirren und alarmierte die Polizei. Als die mutmaßlichen Einbrecher den Zeugen sahen, flohen sie nach Polizeiangaben.

Polizeikräften nahmen die Verdächtigen in der Nähe fest. Zwei von ihnen hätten Verletzungen an den Händen gehabt, teilt die Polizei mit. Zudem seien wenige Meter weiter das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie benutzte Handschuhe gefunden worden.

Die drei Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und anschließend der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Einbruchs dauern an. (Tsp)