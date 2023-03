Festnahme am Bahnhof Berlin-Südkreuz Mann schlägt mit Glasflasche und Faust zu – Dutzende Gaffer filmen

Ein 25-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg zwei Männer geschlagen. Einsatzkräfte der Berliner Polizei nahmen Anzeigen wegen einer gefährlichen und einer einfachen Körperverletzung auf.

Der Tatverdächtige soll sich zunächst auf dem Hildegard-Knef-Platz einem 24-Jährigen genähert und ihm unvermittelt eine leere Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Die ging dabei kaputt. Als ein 52-Jähriger dazwischengehen wollte, soll der Mann ihm mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der jüngere Attackierte hatte danach ein Hämatom am Kopf, der ältere blieb unverletzt. Beide Männer wollten nicht ärztlich behandelt werden.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen am Tatort fest. Ihr Einsatz wurde zum Teil von 40 bis 50 Umstehenden gefilmt.

Der Tatverdächtige machte auf die Beamten den Eindruck, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Deshalb wurde von einem Richter eine Blutkontrolle angeordnet. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. (Tsp)

