Haftstrafe in Berlin nicht angetreten Mit sechs Fahndungen gesuchter Straftäter gefasst

Einen mutmaßlichen Serienstraftäter mit einer Schreckschusspistole hat die Bundespolizei auf dem Bahnhof Stralsund gefasst. Der 38-Jährige war am Sonntag per Zug auf dem Weg von der Insel Rügen nach Berlin, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Beim Umsteigen in Stralsund sei der Verdächtige einer Streife aufgefallen, die ihn kontrollierte. Die Beamten staunten: Gegen den 38-Jährigen lagen gleich sechs Suchanträge von Staatsanwaltschaften aus Berlin, München und Stralsund vor.

So wurde der 38-Jährige bereits rechtskräftig in Berlin zu sechs Monaten Haft wegen besonders schweren Diebstahls verurteilt, hatte die Strafe aber nicht angetreten. Zudem wurde er wegen Betruges, illegalen Drogenhandels und mehrerer weiterer Fälle von schwerem Diebstahl mit Einsatz von Waffen gesucht. Der letzte Fall soll sich im Februar auf der Insel Rügen ereignet haben. Am Ende entdeckten die Beamten noch die Schreckschusspistole bei dem Mann, für die er keine Berechtigung hatte. Die Bahnfahrt endete in einer Zelle. (Tsp)