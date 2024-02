Festnahme auf dem Ku’damm Drei Polizisten nach nächtlicher Verfolgungsjagd in Berlin verletzt

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Berliner Polizei in der Nacht zu Montag zwei Männer auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg festgenommen. Gegen einen der beiden lag bereits ein Haftbefehl bevor, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach wollten Kräfte einer Einsatzhundertschaft gegen 1.10 Uhr den Fahrer eines Carsharing-Autos kontrollieren, der die Hardenbergstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz befuhr. Der Fahrer ignorierte die Anhalte-Aufforderung der Beamten jedoch, wendete an der Ecke Hardenbergstraße/Joachimsthaler Straße und fuhr mit dem VW in Richtung Budapester Straße davon. Die Polizeikräfte nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.

Der Mann sei mit hoher Geschwindigkeit über die Budapester Straße, Kurfürstenstraße, über die Straße An der Urania, die Lietzenburger Straße bis zur Uhlandstraße gefahren, teilte die Polizei weiter mit. Dabei sei er mehrfach dicht auf andere Autos aufgefahren, habe die Lichthupe betätigt, Fahrzeuge überholt und sei knapp vor ihnen wieder eingeschert, sodass die Autofahrer bremsen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. Außerdem soll der VW-Fahrer mehrere rote Ampeln missachtet haben.

In der Uhlandstraße stoppte der Mann schließlich den Wagen und versuchte, mit seinem Beifahrer zu Fuß weiter zu flüchten. Auf dem Kurfürstendamm nahmen die Einsatzkräfte die beiden Männer fest. Der Beifahrer soll sich laut Polizei so heftig gegen seine Festnahme gewehrt haben, dass dabei drei Polizisten verletzt wurden. Einer von ihnen musste mit einer Fraktur an der Hand ambulant im Krankenhaus behandelt werden und seinen Dienst beenden. Die anderen beiden verletzten Polizeikräfte setzten ihren Dienst fort.

Bei der Überprüfung des 32-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Polizeigewahrsam wurde ihm daher Blut abgenommen. Anschließend wurde der 32-Jährige wieder entlassen.

Anders sein 31-jähriger Beifahrer: In dessen Jackentasche fand die Polizei ein Druckverschlusstütchen, in dem sich offenbar Marihuana befand. Dieses wurde beschlagnahmt. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln vorliegt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus und einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeigewahrsam wurde der Beifahrer der Justiz übergeben. Der VW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)