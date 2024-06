Festnahme in Berlin-Friedrichshain Frau will Hostel nicht verlassen – und greift Polizisten an

In Berlin-Friedrichshain hat eine Frau am Dienstagnachmittag Polizisten angegriffen, nachdem sie ein Hostel in der Warschauer Straße nicht verlassen wollte. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Angestellte des Hostels alarmierten gegen 15.20 Uhr die Polizei, weil die Frau nicht gehen wollte. Auch nachdem die Einsatzkräfte die 40-Jährige dazu aufgefordert hatten, weigerte sie sich vehement, den Anweisungen der Polizistin und des Polizisten Folge zu leisten, so die Polizei.

Polizistin ins Knie gebissen

Als die Frau versuchte, die Beamtin und den Beamten zu bespucken, versuchten die Einsatzkräfte, die Frau festzunehmen. Die 40-Jährige leistete daraufhin Widerstand, indem sie ihren Körper versteifte, den Daumen des Polizisten verdrehte sowie in das Knie der Polizistin biss. Nur durch zusätzlich alarmierte Einsatzkräfte und unter Anwendung unmittelbaren Zwanges konnte die Frau überwältigt werden, teilte die Behörde mit.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie wegen ihrer Verhaltensauffälligkeit in ein Krankenhaus und stellten sie dort einer Fachärztin vor. Später wurde die Tatverdächtige wieder entlassen. Die verletzten Einsatzkräfte mussten vom Dienst abtreten und begaben sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Frau muss sich nun wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruchs verantworten. (Tsp)