Festnahme in Berlin-Spandau 60-Jährige beleidigt Frau mit Kind rassistisch und rüttelt an Kinderwagen

Eine 60-Jährige hat in Berlin-Spandau eine Mutter und ihr Pflegekind rassistisch beleidigt und an deren Kinderwagen gerüttelt. Die Polizei nahm die Frau am Mittwochvormittag in Gatow fest.

Nach Angaben der Behörde war die 33-Jährige mit ihrem einjährigen Pflegekind um kurz nach 9 Uhr in der Straße Alt-Gatow unterwegs. Da sei eine laut schreiende Frau auf sie zugekommen, habe die 33-Jährige und das Mädchen rassistisch beleidigt und an dem Kinderwagen gerüttelt.

Die Polizei nahm die Tatverdächtige in der Nähe fest. Gegen sie wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Der Staatsschutz hat den Fall übernommen.

Nach Angaben der Polizei sollte das einjährige Mädchen am Donnerstag ärztlich untersucht werden, um zu prüfen, ob es durch die Erschütterung verletzt wurde. Das Kind sei vor Kurzem am Kopf operiert worden. (Tsp)