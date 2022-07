Der Waldbrand in der Lieberoser Heide, einem der größten ehemaligen Truppenübungsplätze in Ostdeutschland, dauert weiter an. "Wir haben Glutnester von ca. 15 bis 20 cm tiefe im Boden. Offene Flammen gibt es jedoch keine mehr", erklärte eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald am Morgen. "Die Lage ist stabil. Der Regen hat in der Nacht für Entspannung gesorgt".

Demnach konnte gestern Abend mit präventiven Maßnahmen begonnen und die Brandstreifen erweitert werden. Das Feuer auf einer Fläche von 86 Hektar hat sich über Nacht nicht weiter ausgebreitet.

Bereits den fünften Tag kämpfen Feuerwehr, Bundeswehr und Freiwillige gegen die Flammen. Momentan befinden sich 180 Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen vor Ort. Auch die Hubschrauber der Bundespolizei und Bundeswehr sind weiterhin im Einsatz. Zudem sollen Drohnen mit Wärmebildkameras heute nach den Glutnestern suchen, um Löschwasser aus der Luft gezielt abzuwerfen, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz mit. (dpa)