Feuer im fünften Stock Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichsfelde ist am Dienstag eine Frau gestorben. In der Archenholdstraße habe eine Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, schrieb die Feuerwehr am Dienstagabend bei X (ehemals Twitter).

Eine weitere Person konnte demnach aus der Wohnung gerettet werden. 48 Feuerwehrkräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Bei der toten Person handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei mitteilte. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. (dpa)