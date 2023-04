Feuer in Berlin-Weißensee Feuerwehr rettet fünf Menschen, einen Hund und eine Katze aus brennendem Haus

Fünf Personen, einen Hund und eine Katze hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch aus einem Haus in der Parkstraße in Berlin-Weißensee gerettet.

Wie die Feuerwehr dem Tagesspiegel bestätigte, brannte es gegen 2 Uhr im Keller des viergeschossigen Hauses. Dort soll Gerümpel in Brand geraten sein. Rauch breitete sich im Haus aus. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Unter anderem mit einer Drehleiter brachte sie die Bewohner und die Tiere in Sicherheit. Verletzt worden sei niemand.

Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache. (Tsp)

