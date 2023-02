Feuer in Wohnung ausgebrochen Ein Toter bei Brand in Berlin-Pankow

Bei einem Wohnungsbrand in Pankow ist ein Mensch gestorben. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Weißensee ausgebrochen.

Während der Löscharbeiten „konnte eine Person nur noch tot geborgen werden“, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen twitterte. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in der Charlottenburger Straße konnten sich in Sicherheit bringen und blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Zur Brandursache war bislang noch nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. (dpa)

