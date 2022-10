Feuer unterm Alexanderplatz Vor 50 Jahren brannte es in der Berliner U-Bahn

Die Staatssicherheit war fast so schnell wie der Feuerwehr. Vor genau 50 Jahren nahm gegen vier Uhr früh die schlimmste Brandkatastrophe in der Geschichte der Berliner U-Bahn ihren Anfang, und zwar an der prominentesten Stelle Ost-Berlins, am Alexanderplatz. Arbeiter eines Bauzuges der Verkehrsbetriebe sehen frühmorgens Rauch im Tunnel der U-Bahn unter dem Alexanderplatz – es brennt in einem abgestellten Waggon. Die Arbeiter glauben, die Flammen selbst löschen zu können. Ein riesiger Irrtum, ihre Feuerlöscher richten nichts aus.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden