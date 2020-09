Im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld brennt das Dach einer Kirche, die sich noch im Bau befindet.

Das teilte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mit. Die Kirche befindet sich im Burbacher Weg. Die Brandursache ist noch unklar.

Erste Einsatzkräfte hätten demnach die Brandbekämpfung eingeleitet, so die Feuerwehr. Aktuell seien 100 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen vor Ort, auch Mitarbeiter des Technischen Diensts sind anwesend.

Gegen 14 Uhr wurden die Beamten alarmiert. Am Nachmittag ging ein Sprecher der Feuerwehr davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch bis zum Abend hinziehen werden.

Auf Bildern war zu sehen, wie Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, eine große Rauchwolke stieg empor.

Für die Löscharbeiten wird die Dachkonstruktion aufgebrochen. Christophe Gateau/dpa

Das Dach stehe voll in Brand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel. Dadurch seien die eigentlichen Brandherde, die sich unterhalb des Daches befänden, schwer zu erreichen.

Die Feuerwehr geht daher mit einer besonderen Technik vor: Sogenannte Löschnägel, mehrere Meter lange Stahlrohre, werden in das Dach geschlagen. Das Wasser wird durch sie hindurch gepumpt und gelangt so zu den Brandnestern.

Mit Trennschleifern sind die Einsatzkräfte zur Stunde damit beschäftigt, die Stahlkonstruktion des Dachs aufzubrechen.

Während der Löscharbeiten habe eine Beamtin der freiwilligen Feuerwehr einen Schwächeanfall erlitten, als sie sich in der Drehleiter der Feuerwehr befand, sagte der Sprecher. Sie sei medizinisch versorgt worden, hätte jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen. In oder an der Kirche hätten sich keine Menschen befunden. Verletzt worden sei sonst niemand. (Tsp)