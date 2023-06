Feuerwehr löscht Flammen Brand bei Tiefkühlpizza-Hersteller in Berlin

Am Dienstagmittag hat es bei einem Hersteller für Tiefkühllebensmittel im Märkischen Viertel in Reinickendorf gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, wurde sie um 12:16 Uhr alarmiert und rückte mit 60 Einsatzkräften zu dem Betrieb im Zerpenschleuser Ring aus.

Dort war nach Angaben der Feuerwehr in einem Produktionsraum ein Feuer ausgebrochen. Die hohe Zahl an Einsatzkräften begründete ein Sprecher damit, dass in dem Betrieb auch mit dem Gefahrenstoff Ammoniak gearbeitet wird. Nach kurzer Zeit konnte jedoch ein Großteil der Feuerwehrkräfte abrücken, da nichts davon im betroffenen Bereich ausgetreten war.

Gegen 13:15 Uhr war der Brand nach Angaben des Sprechers weitgehend gelöscht. Es seien noch vereinzelte Glutnester vorhanden, die die verbliebenen Einsatzkräfte nun bekämpften. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Ursache für das Feuer könnten noch keine Angaben gemacht werden, so die Feuerwehr. (Tsp)