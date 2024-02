Feuerwehreinsatz in Berlin-Tegel Wohnung brennt in Hotelgebäude – ein Verletzter

Beim Brand einer Wohnung in einem Wohn- und Hotelhaus in Berlin-Tegel ist ein Bewohner verletzt worden. Er wurde von den Rettungskräften aus dem Haus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend im dritten Obergeschoss des fünfstöckigen Gebäudes in der Treskowstraße ausgebrochen.

Den Angaben zufolge hatten Einrichtungsgegenstände in Flammen gestanden. Die anderen Hausbewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Sie konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem das Feuer gelöscht war. Die Brandwohnung sei hingegen nicht bewohnbar, hieß es. Die „B.Z.“ hatte zuerst berichtet. (dpa)