Feuerwehreinsatz in Britz Abstürzender Ast klemmt Mann in Berlin-Neukölln ein

Ein großer Ast ist am Freitagabend in Berlin-Neukölln auf ein Auto gestürzt und hat einen Mann eingeklemmt. Das bestätigte ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.25 Uhr in die Straße Neumarkplan in Britz alarmiert. Zuerst berichtete die „Berliner Zeitung“ über den Einsatz.

Der Ast sei durch Feuerwehrkräfte zersägt und der eingeklemmte Mann so befreit worden, sagte der Sprecher am Samstagvormittag. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher keine näheren Angaben machen. Die „Berliner Zeitung“ berichtet, dass der Mann einen Schienbeinbruch erlitten haben soll.

Dem Bericht nach sollen auch zwei Kinder in der Nähe gestanden haben, als der Ast abstürzte. Sie sollen jedoch nicht verletzt worden sein, aber einen Schock erlitten haben, hieß es. Auch hierzu konnte der Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen.

Nach etwa eineinhalb Stunden rückten die Feuerwehrleute wieder ab. Insgesamt zehn Kräfte waren im Einsatz. Der Polizei war der Vorfall auf Nachfrage am Samstagvormittag zunächst nicht bekannt.

Erst am vergangenen Wochenende war es zu einem ähnlichen Vorfall im Mauerpark in Prenzlauer Berg gekommen. Hier war am Sonntagnachmittag ein Baum auf eine Menschengruppe gestürzt. Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt. (Tsp)