Fieser Berliner Radweg Was wird aus den Bauplänen an der Heerstraße?

Was wird eigentlich aus dem Radweg an der Heerstraße, wenn eine CDU-Politikerin das Sagen hat als Verkehrssenatorin? Die umständliche Planung hat viele Menschen in den letzten Jahren irritiert: An der Heerstraße wurden 2018 bereits mehr als 60 Bäume abgeholzt, doch ein Radweg wurde nie gebaut. Dabei ist die holprige Mini-Piste neben der Heerstraße eine Zumutung für Radfahrer. 2019 sollte der Neubau beginnen, doch dann wurden die Pläne unter Ex-Senatorin Regine Günther, Grüne, dermaßen kompliziert, dass Radfahrer noch viele Jahre warten und rumpeln müssen. „Aua!“, das war die Bandscheibe.