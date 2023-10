Finsterer Dienstagabend Stromausfall lässt Pankower im Dunkeln sitzen

Am Dienstagabend ist in einem Gebiet an der Grenze zwischen Pankow und Prenzlauer Berg der Strom ausgefallen. Das bestätigt der Netzbetreiber Stromnetz Berlin.

Demnach sind Anwohner rund um die Berliner Straße, Eschengraben, Thulestraße, Trelleborger Straße, Vinetastraße, Wisbyer Straße betroffen.

Mit einer Wiederherstellung der Stromversorgung wird für 23.30 Uhr gerechnet. (Tsp)