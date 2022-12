Flammen im Schlafzimmer Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Berlin-Spandau

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer gegen 1 Uhr in der Nacht zum Samstag in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss eines vierstöckigen Hauses in der Altonaer Straße ausgebrochen.

Durch einen Einsatz der Feuerwehr mit 40 Kräften vor Ort konnte der Brand nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Die verletzte Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)

