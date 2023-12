Flammen in Berlin-Hellersdorf Leere Lagerhalle brannte aus – Glutnester werden noch gelöscht

Eine leerstehende Lagerhalle an der Luckenwalder Straße in Berlin-Hellersdorf hat am Montagabend in Flammen gestanden. „Es brannten etwa 400 Quadratmeter der Halle mit Durchbrand in das Dach“, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Unterdessen sei die Einsatzstelle unter Kontrolle. Das Dach werde geöffnet, um noch einzelne Glutnester zu löschen.

Verletzt wurde niemand. 52 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Da das Gebäude einsturzgefährdet sei, könne die 1400 Quadratmeter große Halle nicht betreten werden. Die Lagerhalle stehe einzeln, so dass keine Gefahr für Anwohner bestehe. (dpa)