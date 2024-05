Flammen in Seniorenwohnhaus Vier verletzte Personen bei Brand in Berlin-Kreuzberg

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Berlin-Kreuzberg wurden Donnerstagnacht vier Personen leicht verletzt. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag dem Tagesspiegel mit.

Gegen 1.40 Uhr erreichte die Feuerwehr der Alarm. Der Wohnhausbrand beschäftigte bis zu 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers dauerte der Einsatz in der Köpenicker Straße bis zirka 3 Uhr an. Im Erdgeschoss sollen mehrere Möbel und Einrichtungsgegenstände in Brand geraten sein.

Vier Anwohner des Hauses mussten nach Auskunft des Sprechers rettungsdienstlich behandelt werden. Sie konnten vor Ort bleiben. Die weiteren Ermittlungen hat die Berliner Polizei übernommen. Hintergründe und Ursachen für den Brand waren am Freitagmorgen unklar. (Tsp)