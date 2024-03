Tagesspiegel Plus „Flexibilität schaffen und Leistung fördern“ : Berlins Finanzsenator macht Vorschläge für neues Beamtenrecht

Finanzsenator Evers will Beförderungen von Beamten künftig nicht mehr an Dienstzeiten, sondern an Leistung knüpfen. Nicht-Deutsche sollen eine Beamtenausbildung beginnen dürfen.