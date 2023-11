Floating in Berlin In Salzwasser treiben und dem Lärm der Großstadt entschweben

John Lennon habe dadurch seine Heroinsucht überwunden und zu alter Kreativität zurückgefunden, New-Age-Anhänger:innen wie gestresste Bankangestellte schwören darauf: Im Dunkeln in Salzwasser ganz oben schweben – sogenanntes Floating. Manche denken da an sargähnliche Isolationstanks. Eine Umgebung frei von Reizen bleibt zwar das Ziel, hier in Berlin wird jedoch in offenen Becken mit Platz für zwei Personen gefloatet.