Flüchtlingsdorf am Siemens-Campus Berlin bereitet den Abbau der 250 Container vor

Das Berliner Containerdorf am S-Bahnhof Siemensstadt könnte bald Geschichte sein. Im einstigen Siemensstadion am Rohrdamm wurden vor sieben Jahren 250 Container aufgestellt, in denen vor allem für Flüchtlingsfamilien aus dem Syrien-Krieg eine erste Bleibe fanden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden