Fragwürdige Inhalte in Gruppenchats Staatsschutz ermittelt gegen 62 Polizeibeamte in Berlin

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen 62 Berliner Polizeiangehörige. Grund sind zwei polizeiinterne Gruppenchats, in denen potenziell strafbare und disziplinarwürdige Inhalte geteilt worden sein sollen. Das teilte die Polizei Berlin am Freitag mit. In den Chats wurden nach Tagesspiegel-Informationen Bilder mit rechter Propaganda und fremdenfeindliche Sprüche verschickt.

Den Angaben nach waren die Chats bei der Auswertung von Beweismitteln aufgetaucht, die der Staatsschutz im Rahmen von vorherigen Ermittlungen beschlagnahmt hatte. Die im vergangenen Jahr gegründete Ermittlungsgruppe (EG) „Zentral“ des Polizeilichen Staatsschutzes am Landeskriminalamt habe daraufhin Ermittlungen gegen alle 62 Beteiligten der Chatgruppen eingeleitet, allesamt sollen nach Informationen des Tagesspiegel Beamte sein.

Nach erster rechtlicher Würdigung seien die Inhalte nicht strafrechtlich, aber disziplinar- und dienstrechtlich relevant, teilte die Polizei mit. „Die Rollen der beteiligten Dienstkräfte sind dabei unterschiedlich und reichen von aktivem Tun bis zum Dulden entsprechender Inhalte“, heißt es. In Einzelfällen seien bereits Maßnahmen gegen die Beteiligten umgesetzt worden, für alle Beteiligten würden diese geprüft. Um welche Maßnahmen es sich genau handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Bei 62 betroffenen Polizisten lässt sich nicht mit bedauerlichen Einzelfällen argumentieren. Vasili Franco, Innenexperte der Grünen

„Die Achtung der Menschenwürde sowie die Verfassungstreue sind Grundfeste unseres Berufs“, teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit. „Dienstliches und außerdienstliches Verhalten von Polizistinnen und Polizisten darf keinen Zweifel daran aufkommen lassen.“

Die Ermittlungsgruppe „Zentral“ gehe daher nicht nur politisch motiviertem strafbaren Handeln von Polizeikräften nach. Die EG „Zentral“ prüfe auch Sachverhalte unterhalb der Strafbarkeitsschwelle im Hinblick auf arbeits- oder dienstrechtliche Verstöße, die mit der Rolle und dem Selbstverständnis der Polizei Berlin nicht vereinbar sind, erklärte Slowik weiter.

„Bei 62 betroffenen Polizisten lässt sich nicht mit bedauerlichen Einzelfällen argumentieren“, erklärte Grünen-Innenexperte Vasili Franco. „Als Beamter in Uniform trägt man eine besondere Verantwortung, das gilt auch bei der internen Kommunikation oder im Netz.“ Vorfälle wie dieser beschädigten das Vertrauen in die gesamte Polizei. „Umso wichtiger ist es, hier klare Grenzen zu ziehen.“ Laut Franco waren die Mitglieder des Innenausschusses bisher nicht über die Ermittlungen informiert worden. Dies sei „kein guter Stil“. Die Aufklärung dürfe nicht ins nächste Jahr verschleppt werden, forderte der Grünen-Politiker.

Ermittlungen wegen Geheimnisverrats führten zu rechter Chatgruppe

Die Beweismittel, auf denen die beiden Chats entdeckt wurden, waren im Juli 2021 bei der Durchsuchung von Wohnungen, Aufenthaltsorten und Dienstanschriften von fünf Polizeibeamten beschlagnahmt worden.

Wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von verfassungsfeindlichen Symbolen hatte die EG „Zentral“ damals gegen die Beamten ermittelt. Ihnen wurde vorgeworfen, in einer Chatgruppe mit zwölf Teilnehmern Nachrichten mit menschenverachtenden Inhalten versandt zu haben.

Hervorgegangen waren diese Durchsuchungen aus einem gesondert geführten Verfahren wegen Geheimnisverrats. Bei der Auswertung von Handys waren die Ermittler auf die Chatgruppe gestoßen. Im Zentrum des Verfahrens steht der Polizist Detlef M., einst Wachleiter in Treptow-Köpenick und bei der AfD aktiv. M. ist wegen Geheimnisverrats angeklagt, der Prozesstermin ist offen. Wie der Tagesspiegel erfuhr, soll M. auch Mitglied in einer der nun aufgedeckten Chatgruppen gewesen sein.

Zur Startseite