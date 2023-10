Update Frau tot in Berlin-Wilmersdorf gefunden : 68-Jährige versucht Ehemann zu töten und begeht dann Suizid

In einer Wohnung in Wilmersdorf finden alarmierte Einsatzkräfte eine tote 68-Jährige und ihren schwer verletzten Ehemann. Nun ermittelt eine Mordkommission in dem Fall.