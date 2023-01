„Frech, schnell, schlagfertig“ Welche Überlebenschancen hat das Berlinerische?

Herr Dittmar, oft heißt es, Berlinerisch – oder „Berlinisch“ – sei gar kein Dialekt. Warum nicht?

Berlinisch ist zum einen vom Niederdeutschen, zum anderen vom Meißener Deutsch geprägt. Durch Handelsbeziehungen ist die städtische Varietät Berlinisch entstanden, eine Mischung aus Niederdeutsch und Hochdeutsch. Dieser Kompromiss hat sich in einem historischen Prozess herausgebildet: Zunächst sprachen die höheren Stände Berlinisch, die unteren weiterhin Niederdeutsch. Etwa zu Ende des 18. Jahrhunderts hat sich Berlinisch in der ganzen Stadt etabliert. Das Berlinische ist also ein Produkt schichtenspezifischer, sozialer Wandlungsprozesse – und somit ein sogenannter Soziolekt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden