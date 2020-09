Der Senatsbeschluss für eine Hauptstadtzulage, von der fast 130.000 Beamte und Angestellte der Berliner Verwaltung ab November profitieren, wird von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin scharf kritisiert. „Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht, wird sind einigermaßen sprachlos", sagte der Sprecher der Liga, Oliver Bürgel, dem Tagesspiegel. Die außertarifliche Zulage, in Höhe von monatlich 150 Euro brutto für Beschäftigte der unmittelbaren Landesverwaltung, verschärfe die Ungleichheit zwischen dem öffentlichen Dienst und den freien Trägern.

Bürgel, der gleichzeitig Landeschef der SPD-nahen Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist, findet es auch indiskutabel, „dass der Senat es in Kauf nimmt, aus der Tarifgemeinschaft der Länder zu fliegen". Das sei schon „ein Hammer". Davon abgesehen treibe der Senat einen Keil zwischen die Berliner Verwaltung und die freie Wohlfahrtspflege, die im Auftrag des Staates „in großer Vielfalt wichtige Aufgaben wahrnimmt".

Freie Träger beschäftigen etwa 110.000 Mitarbeiter

Die Berliner Wohlfahrtsverbände beschäftigten insgesamt etwa 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die allermeisten unterhalb der Gehaltsgrenze (A13/E13), bis zu der die Hauptstadtzulage ausgezahlt wird. Sie profitierten aber nicht davon, sagt Bürgel.

„Wir sind wirtschaftlich nicht in der Lage, eine solche Zulage aus eigener Kraft an unsere Arbeitnehmer zu zahlen", sagte Bürgel. Diese leisteten aber, nicht nur in Kitas und sozialen Diensten, eine völlig vergleichbare Arbeit. "In der Coronakrise haben sich die freien Träger voll bewährt." Jetzt bestehe sogar die Gefahr, dass ein zunehmendes Gehaltsgefälle die ohnehin schon stattfindende Abwerbung von Mitarbeitern in die öffentliche Verwaltung beschleunige.

Leider habe sich der Senat, trotz intensiver Gesprächskontakte in den vergangenen Wochen, nicht einsichtig gezeigt, beklagte sich Bürgel. "Wir sind mit unseren Argumenten bei Senatsmitgliedern und Staatssekretären immer wieder abgeprallt."

Tarifgemeinschaft muss nun über Sanktionen entscheiden

Der Senat hat die umstrittene Hauptstadtzulage trotz eines ablehnenden Beschlusses der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) "in vollständiger Kenntnis der möglichen Konsequenzen eines Satzungsverstoßes" am Dienstag beschlossen. Die TdL muss nun über mögliche Sanktionen gegen das Land Berlin entscheiden.

Der Unmut bei den anderen Bundesländern ist groß. Sie halten die außertarifliche Zulage, beschränkt auf Teile des öffentlichen Dienstes, angesichts der Coronakrise für "aus der Zeit gefallen". Außerdem werde der Flächentarifvertrag geschwächt. Die TdL erinnert außerdem an die "beschränkten Finanzmittel" der durch die Pandemiebekämpfung stark belasteten öffentlichen Haushalte.

Kritik an der Hauptstadtzulage hat es in Berlin auch von den Hochschulen und Universitäten gegeben, die eine solche Zulage aus den eigenen Budgets zahlen müssten. Dafür fehlt aber das Geld. Auch die Berliner Landesunternehmen wären berechtigt, ihren Arbeitnehmern monatlich 150 Euro brutto zusätzlich zu zahlen, das müssten sie aber ebenfalls aus eigenen knappen Mitteln stemmen.